داعمة لمواقفه وقراراته.. رئيس تونس يلتقي أنور قرقاش في قصر قرطاج ويتسلم رسالة من الرئيس الإماراتي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت بقصر قرطاج، أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي.

ووجه أنور قرقاش رسالة خطية إلى رئيس تونس بعث بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونوه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به.

وأشار قيس سعيد إلى أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وثمن أنور قرقاش اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.

وأعرب كذلك، عن استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية.

المصدر: الرئاسة التونسية