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بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر إلى اليونان (صور)

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بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر إلى اليونان (صور)
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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أعلنت السلطات المصرية إقلاع طائرتي هليكوبتر "شينوك" مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة اليونان في إخماد الحرائق المندلعة بغابات البلاد.

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وقال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه "نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمتان بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان".

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر إلى اليونان (صور)
بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل طائرتي هليكوبتر إلى اليونان (صور)

وتابع: "يأتي ذلك في إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة في مجابهة المحن التي تتعرض لها".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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