عدن تسجل أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ أشهر

أعلنت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا تسجيل 27 إصابة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، وهو أكبر عدد إصابات يومية بالفيروس بعد شهور من انحسار الإصابات

وحسب الإحصاءات التي نشرتها "اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، فإن معظم الإصابات تم تسجيلها في عدن (15 إصابة) بينما توزعت الإصابات الباقية على محافظات حضرموت وتعز وشبوة ولحج.

كما أعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في تلك المحافظات إلى 7131 إصابة، منها 1384 حالة وفاة. وثمة اعتقاد بأن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي.

المصدر: "رويترز"