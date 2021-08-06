سوريا.. حرائق ضخمة في ريف حماة تقترب من المنازل (فيديو)

تجددت حرائق وصفت بالضخمة بريف حماة السورية بعد ساعات على الإعلان عن السيطرة عليها، وأطلق سكان في منطقة مصياف نداءات للمساعدة، كذلك شهدت محافظة اللاذقية حرائق شملت مساحات واسعة.

رئيس مركز حماية الغابات في مديرية زراعة حماة مدين علي قال لـ RT إن الحرائق تجددت اليوم في عين الخنازير غرب مصياف، وشملت مساحات كبيرة حرجية وزراعية، وقال علي إن أسباب الحريق ما زالت غير محددة.

وحول توافر تجهيزات التعامل مع الحرائق، قال علي إن الإمكانات موجودة، إلا أن سرعة الرياح الشديدة، إضافة إلى يباس العشب، هي التي جعلت الوضع يزداد سوءا خاصة أن الحريق اقتربت من منازل الأهالي.

وأضاف علي إن الوضع بدأ بالتحسن.

وكان عدد من أهالي المنطقة وجهوا نداءات للمساعدة في السيطرة على الحريق الذي تجدد اليوم، بعد ساعتين من السيطرة على حريق نشب ليل أمس.

وفي اللاذقية أعلن فوج إطفاء المدينة أنه أخمد حريقا ضخما نشب في منطقة "ستخيرس" وشمل مساحة قدرت بنحو 50 دونما من الأراضي الحرجية، إضافة إلى عدد من أشجار الزيتون.

المصدر: RT