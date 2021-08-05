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وزارة العدل الأمريكية تتدخل في قضية المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري

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وزارة العدل الأمريكية تتدخل في قضية المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري
Reuters ANDREW KELLY
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تدخلت وزارة العدل الأمريكية في المرافعات القضائية في القضية التي رفعتها الشركات السعودية ضد المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، لحماية معلومات استخباراتية حساسة.

وقالت وزارة العدل في مذكرة لها إنه في حال استمرار المرافعات في القضية، قد يؤدي ذلك إلى "الكشف عن معلومات من المتوقع أن تلحق أضرارا بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أن الجبري يعتزم "تقديم أدلة متعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة" للدفاع عن نفسه.

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وذكر مصدر لقناة "سي إن إن" الأمريكية أن المعلومات التي يدور الحديث عنها، متعلقة بعلاقات وعمليات الاستخبارات والمصادر السرية وأساليب عمل الاستخبارات، ما قد يكون محرجا للمسؤولين الأمريكيين، وخاصة هؤلاء من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

واعتبر المصدر خطوة وزارة العدل "أمرا صائبا، حيث لا يرغب أحد في الكشف عن تلك الأمور".

وكان الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه كان يسعى لاغتياله، وأرسل "فريق الاغتيال" إلى كندا، حيث كان يقيم منذ 2017.

ورفعت مجموعة من الشركات السعودية قضايا ضد الجبري في كندا والولايات المتحدة، متهمة إياه بجرائم اقتصادية.

المصدر: "سي إن إن"

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