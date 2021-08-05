الإمارات تقدم لائحة اتهام لأمريكا بشأن 6 محتالين بينهم "أخطر محتال إلكتروني"

ساعدت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات في تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة بشأن 6 محتالين، من بينهم رامون أولورونوا عباس المعروف أيضا باسم "راي هاشبوبي".

واتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس 6 أفراد بالاحتيال، ثلاثة منهم بالولايات المتحدة، وثلاثة آخرون يعتقد أنهم في إفريقيا، بالضلوع في مخطط محكم للاحتيال على رجل أعمال قطري للحصول على أكثر من مليون دولار.

وقالت تراكت ل. ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في تعقيب لها: "يزعم المدعى عليهم زورا، قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف، حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت".

وبحسب مخططهم، فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به رامون أولورونوا عباس المعروف باسم "راي هاشبوبي"، وهو أحد المتهمين الذي كان له دور رئيس في المخطط، حيث مول نمط حياته الفاخر ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد.

وأضافت أنه "بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية".

وتعليقا على هذه القضية، قال المدير العام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات حامد الزعابي: " ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات. فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دورا استراتيجيا في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق".

وفقا لقانون العقوبات في الولايات المتحدة فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها عشرون عاما في السجن الفيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.

المصدر: "وام"