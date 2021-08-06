ممثل الروسية المدانة في الكويت يدعو موسكو وواشنطن لمساعدتها بشكل مشترك

دعا فلاديمير سيدوروف، ممثل الروسية ماريا لازاريفا المدانة في الكويت، موسكو وواشنطن إلى مساعدة موكلته وتخفيف عقوبتها.

وقال سيدوروف: "توجد هنا إمكانية للعمل المشترك لبلداننا على أساس ثلاثي، لأن ابنها مواطن أمريكي، والحياة تجمعنا لحماية المواطنين، وحل هذه القضية يتوقف على موقف روسيا الثابت، وكذلك على التعامل الوثيق مع الشريك، الولايات المتحدة".

وأضاف أنه من شأن العمل المشترك في هذا المجال أن يساهم في إيجاد التفاهم في السياسة العالمية، ما قد يفيد العالم بأسره.

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وأشار سيدوروف إلى أن الحالة الصحية للمواطنة الروسية تتدهور، وهي لا تستطيع تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف: "إنها تحتاج إلى علاج، ولا يوجد بديل للمساعدة المحترفة. وهناك حاجة لجهود جدية لحل هذا الوضع".

يذكر أن الروسية ماريا لازاريفا أدينت في الكويت بتهمة اختلاس الأموال، وهي تقيم منذ نوفمبر 2019 في السفارة الروسية في الكويت بعد إطلاق سراحها بكفالة مالية.

المصدر: "نوفوستي"