قوات أمريكية وسعودية تجري تدريبات على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إجراء تدريبات مشتركة مع القوات الجوية السعودية على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة، بمشاركة طائرات "إف 16".

وقالت القيادة في تغريدة إن "طائرات من طراز (إف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) انضمت إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار".

وأضافت أن هذا التدريب "يدل على تركيز السعودية والولايات المتحدة المشترك من أجل أمن المجال الجوي الإقليمي".

انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة لـ "الجناح الاستكشافي الجوي 378" إلى طائرات القوات الجوية الملكية #السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار، مما يدل على التركيز المشترك 🇺🇸🇸🇦 لـ أمن المجال الجوي الإقليمي https://t.co/gzP9RzWay4 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 5, 2021

المصدر: RT