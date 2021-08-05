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قوات أمريكية وسعودية تجري تدريبات على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة

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قوات أمريكية وسعودية تجري تدريبات على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة
Reuters PW/DH
طائرة إف 16 أمريكية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إجراء تدريبات مشتركة مع القوات الجوية السعودية على الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة، بمشاركة طائرات "إف 16".

وقالت القيادة في تغريدة إن "طائرات من طراز (إف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) انضمت إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار".

وأضافت أن هذا التدريب "يدل على تركيز السعودية والولايات المتحدة المشترك من أجل أمن المجال الجوي الإقليمي".

المصدر: RT

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