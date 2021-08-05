سفير موسكو لدى القاهرة: تأكدنا من تعزيز الإجراءات الأمنية جذريا في مطارات ومنتجعات مصر

أكد سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن موسكو تأكدت من أن السلطات المصرية عززت جذريا الإجراءات الأمنية في مطارات ومنتجعات البلاد.

وذكر الدبلوماسي الروسي، في مقال عن العلاقات الروسية-المصرية تلقت وكالة "نوفوستي" نسخة منه اليوم الخميس، قبل عدة أيام من استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وشرم الشيخ والغردقة اعتبارا من التاسع من أغسطس الجاري، بأن هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل كلا الطرفين، مضيفا أن كثافة الرحلات سترتفع على وجه السرعة إذا سمحت الظروف الوبائية بذلك.

وأقر بوريسينكو بأنه لم يكن من السهل بالنسبة لروسيا تبني هذه الخطوة بعد كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية القادمة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

وتابع: "غير أننا تأكدنا من تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات ومنتجعات مصر جذريا خلال السنوات الأخيرة ولذلك نأمل أن تتوفر للسياح الروس الذين يتذكرون جيدا كرم الضيافة المصرية ويفتقدون جدا إلى البحر الأحمر استراحة آمنة ومريحة".

المصدر: "نوفوستي"