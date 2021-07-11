مصر: التنسيق جار مع روسيا لتحديد موعد استئناف الرحلات السياحية

أعلن وزير الصحة والآثار المصري خالد العناني أن القاهرة تجري مشاورات مع موسكو لتحديد موعد استئناف الرحلات السياحية المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أشار العناني إلى القرار الذي صدر مؤخرا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص رفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، وقال: "الآن هناك جانب تنسيقي بين الحكومتين لتحديد موعد استئناف السياحة إلى المقاصد السياحية".

ولفت الوزير إلى أهمية هذه المسألة، مشددا على أن السوق السياحية الروسية تعد سوقا رئيسية بالنسبة لمصر وكانت تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة إلى هذا البلد على مدى سنوات.

وجاء الحظر الروسي على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز "إيرباص إيه 320" فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

المصدر: RT