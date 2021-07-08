روسيا ترفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

ووقع بوتين اليوم الخميس مرسوما رئاسية يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".

كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

وجاء هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز "إيرباص إيه 320" فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة نسفة داخلها.

المصدر: RT