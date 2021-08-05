ميقاتي: تقدم بطيء تحقق صوب تشكيل الحكومة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzm3
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس إن تقدما وإن كان بطيئا قد تحقق نحو تشكيل حكومة في لبنان.
وأضاف ميقاتي بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون "جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية اليوم خطوة إيجابية إلى الأمام وهناك تقدم ولو أنه بطيء".
وكان عون كلف ميقاتي تشكيل الحكومة عقب استشارات نيابية ملزمة أفضت إلى تسميته خلفا لسعد الحريري لتشكيل الحكومة.
وفشل الحريري خلال 9 أشهر من التكليف على التوصل إلى اتفاق مع الأطراف السياسيين من أجل تشكيل الحكومة.
المصدر: رويترز