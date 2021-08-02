ميقاتي: مهلة تشكيل الحكومة في لبنان "غير مفتوحة"

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، الاثنين، أن مهلة تشكيل الحكومة "غير مفتوحة"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع مما هي عليه الآن.

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وقال ميقاتي عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للمرة الرابعة منذ تكليفه، إنه "ينطلق في تشكيلته الحكومية من الحفاظ على نفس توزيع الحكومة السابقة تجنبا لفتح "وكر الدبابير"، بحسب تعبيره.

ولفت ميقاتي إلى أنه اتفق مع عون على اللقاء مجددا يوم الخميس المقبل لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة.

وكان عون كلف ميقاتي تشكيل الحكومة عقب استشارات نيابية ملزمة أفضت إلى تسميته خلفا لسعد الحريري لتشكيل الحكومة.

وفشل الحريري خلال 9 أشهر من التكليف على التوصل إلى اتفاق مع الأطراف السياسيين من أجل تشكيل الحكومة.

يأتي ذلك، في وقت يمر لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، أضيف إليها أمس الأحد توتر ميداني، حيث أدى اشتباك مسلح بين "عرب خلدة" ومناصرين "لحزب الله" بمقتل 4 أشخاص وجرح آخرين، وقطع الطريق الواصل بين العاصمة وجنوب البلاد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية