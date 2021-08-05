بيان لسلطات محلية في ليبيا: "تركت سبها وفزان وحيدة بمواجهة الوباء"

تعاني مدينة سبها الليبية من وضع وبائي صعب، حيث أعلن المجلس البلدي للمدينة أنه " يتابع بكل أسف، الوضع الوبائي داخلة بلدية سبها وما تعيشه المنطقة من التفشي السريع لوباء كورونا".

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ولفت بيان لمجلس بلدية سبها الواقعة جنوب غرب البلاد إلى ما نجم عن ذلك من "دخول عدد من الحالات مراكز العزل بالمدينة واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين"، مشيرا إلى أن عنه دخول عدد من الحالات مراكز العزل بالمدينة واستهلاك كميات كبيرة من الأكسجين.

واشتكى المجلس البلدي لسبها من أنه لم يتلق حتى الآن أي استجابة لمناشداته ومراسلاته الرسمية لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا قوله: "وتركت سبها وفزان وحيدة في مواجهة الوباء".

ولاحقا في خبر عاجل أعلن مركز سبها الطبي من أن كميات الأكسجين على وشك النفاد الكامل في مركز العزل، ولم يتبق من أسطوانات الأكسجين الآن إلا 40 فقط، فيما يبلغ عدد الحالات بمركز العزل 16 حالة، وتوفى البارحة 4 أشخاص.

وكانت حليمة الماهري، المتحدثة باسم مركز سبها الطبي، قد وصفت الوضع داخل المركز بأنه حرج، وعلى الرغم من النداءات لم تتكفل أي جهة بتوفير الأكسجين.

وذكرت الماهري أن مركز سبها الطبي يستقبل حالات اشتباه بالإصابة ومخالطة ومصابين من جميع أرجاء المنطقة الجنوبية للبلاد، حصل ذلك بعد أن كانت العينات مقتصرة على الحالات داخل قسم الفلترة، إلا أن المركز بسبب تفاقم الوضع أصبح يستقبل جميع حالات الاشتباه.

المصدر: مركز سبها الطبي