الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على لبنان ويحمل الدولة اللبنانية المسؤولية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن شن طائرات حربية إسرائيلية غارات على لبنان، محملا الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها.

وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "طائرات حربية شنت الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وعلى البنية التحتية المستخدمة لأهداف إرهابية".

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وأضاف أن "الطائرات الحربية أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقا قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

وتابع: "ستتواصل غارات جيش الدفاع وقد تتصاعد في مواجهة المحاولات الإرهابية لاستهداف دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأشار إلى أن "دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها، ويحذر جيش الدفاع من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

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شنت طائرات حربية الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالاضافة الى بنية تحتية تستخدم لاهداف إرهابية.



كما أغارت الطائرات الحربية على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية نحو إسرائيل. pic.twitter.com/oxP2MU4stV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

المصدر: RT