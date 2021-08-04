 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على لبنان ويحمل الدولة اللبنانية المسؤولية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على لبنان ويحمل الدولة اللبنانية المسؤولية
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzfx

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن شن طائرات حربية إسرائيلية غارات على لبنان، محملا الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها.

وقال أدرعي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "طائرات حربية شنت الليلة غارات على المناطق التي أطلقت منها اليوم القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، وعلى البنية التحتية المستخدمة لأهداف إرهابية".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفه أراضي لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقصفه أراضي لبنان

وأضاف أن "الطائرات الحربية أغارت على هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقا قذائف صاروخية نحو إسرائيل".

وتابع: "ستتواصل غارات جيش الدفاع وقد تتصاعد في مواجهة المحاولات الإرهابية لاستهداف دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأشار إلى أن "دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها، ويحذر جيش الدفاع من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا