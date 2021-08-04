الرئيس الإيراني: على القوات الأجنبية مغادرة سوريا في أسرع وقت ممكن

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة إخراج فلول القوات الأجنبية من الأراضي السورية في أسرع وقت ممكن، حتى يباشر الشعب السوري إعادة إعمار بلاده.

وخلال استقباله رئيس مجلس النواب السوري حمودة صباغ في طهران، قال رئيسي: "سوريا لديها شعب مقاوم وصامد وحكومة ثورية"، مشيرا إلى أن "سوريا حكومة وشعبا صمدت ببسالة بوجه الإرهاب العبري والغربي وحققت النصر".

وشدد على أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ودمشق بما يخدم مصالح البلدين.

وقال: "سنواصل التعاون بين البلدين بقوة ولا توجد قيود على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين".

وحول التخطيط لإعادة إعمار سوريا، قال: "يجب إخراج فلول القوات الأجنبية من الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شعب هذا البلد من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة".

بدوره أكد صباغ أن "الشعب السوري وحكومته لن ينسيا أبدا دعم الشعب الإيراني، وستبقى ذكرى الشهيد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني) خالدة في ضمير الشعب السوري".

المصدر: "فارس"