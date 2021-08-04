مراسلتنا: فقدان السيطرة على الحريق الناجم عن سقوط قذيفة صاروخية من لبنان قرب كريات شمونة (فيديو)

أفادت مراسلة RT بفقدان السيطرة على الحريق الناجم عن سقوط قذيفة صاروخية من لبنان قرب كريات شمونة شمال إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن قواته قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه، مبينا أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل.

وقد أدت هذه الصواريخ إلى اندلاع حرائق في مناطق جبلية حرجية حيث معسكرات للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT