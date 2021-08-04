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لجنة الفيضان السودانية: إيراد النيل الأزرق بلغ 806 ملايين متر مكعب

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لجنة الفيضان السودانية: إيراد النيل الأزرق بلغ 806 ملايين متر مكعب
Reuters
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سجل إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية 806 ملايين متر مكعب اليوم الأربعاء، حسبما أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري و الموارد المائية السودانية.

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وأوضح البيان اليومي للجنة أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية ألأثيوبية بلغ معدل 240 مليون متر مكعب.

وبلغ معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الأمتار المكعبة) الروصيرص 639، سنار 616، جبل الأولياء 85، أعالي عطبرة وستيت 190، خشم القربة 179، مروي 634.

وأشار البيان الى أن الخرطوم سجلت 16.64 متر، وتجاوزت منسوب الفيضان بـ 14 سم، وأنه من متوقع أن يرتفع إلى 16.77 متر غدا الخميس و16.87 بعد غد الجمعة.

ودعا البيان المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة، خاصة في قطاع النيل الازرق (محليات ولايات الخرطوم وسنار وعطبرة).

المصدر: RT

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