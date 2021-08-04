العاهل الأردني: لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية

قال العاهل الأردني ​عبد الله الثاني​ "إنه لا يمكن الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية"، منوها بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، وضرورة وجوب "مساعدة دولية منسقة".

وخلال مؤتمر دعم لبنان، اعتبر العاهل الأردني أن "الأزمة في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم على أكثر من صعيد، وخصوصا في الأمور الحياتية الأساسية، وأنه من لا بد من مساعدة دولية منسّقة تتخطى الحدود الجغرافية للبنان لتصل الى المنطقة بأكملها، ويجب أن تنعكس المساعدات إيجابا على الشعب اللبناني، وأن توزع بعدالة، وان يكون هناك تنسيق يسمح لنا بتجسيد المساعدات عمليا وتلبية الحاجات بشكل أسرع واكثر فاعلية".

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وتابع: "لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ويجب ان نقدم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ولا يجب ان ننسى ايضاً ان اللبنانيين يستضيفون ايضاً لاجئين يعيشون بدورهم في ظروف صعبة".

وشدد العاهل الأردني على أهمية المؤسسات اللبنانية والدعوة إلى الاستقرار فيها ودعم القوى الأمنية، ما يسمح بتأمين الحاجات للبنانيين في هذا الوضع الصعب.

وتابع قائلا: "آمل في أن تتمكن الدول من توحيد جهودها لإرسال رسالة إلى اللبنانيين أنهم في القلب والوجدان وليسوا منسيين في هذا الظرف العصيب".

المصدر: النشرة