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الشرطة الألمانية تعتقل شخصا بتهمة ارتكاب جريمة حرب ضد مدنيين في مخيم اليرموك بسوريا

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الشرطة الألمانية تعتقل شخصا بتهمة ارتكاب جريمة حرب ضد مدنيين في مخيم اليرموك بسوريا
Reuters
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نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين ألمان أن الشرطة اعتقلت سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإطلاقه قذيفة صاروخية على مدنيين بدمشق عام 2014.

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وأفيد بأن المشتبه به ويرمز له باسم "موفق" تماشيا مع قوانين الخصوصية المتبعة في ألمانيا، قبض عليه في برلين اليوم الأربعاء.

ويقول ممثلو الادعاء الألماني إن "موفق" أطلق قذيفة "آر بي جي" على مجموعة من الأشخاص كانوا مصطفين للحصول على مساعدات غذائية في حي اليرموك بدمشق، حيث يقطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

وكان هذا الهجوم قد تسبب في مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وجرح ثلاثة بينهم طفل في السادسة من عمره.

ووصف المشتبه به بأنه كان عضوا في حركة "فلسطين الحرة"، وهو عضو سابق في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة".

وقالت الوكالة إن التنظيمات كانت سيطرت خلال الفترة من يوليو 2013 إلى أبريل 2015 على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الحكومة السورية.

المصدر: أسوشيتد برس

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