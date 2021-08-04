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سانا: تفجير في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس بدمشق ومعلومات عن وقوع إصابات

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سانا: تفجير في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس بدمشق ومعلومات عن وقوع إصابات
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أفادت وكالة سانا السورية بتفجير في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، ومعلومات عن وقوع إصابات.

وذكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث أسفر عن مقتل عسكري ووقوع 3 إصابات.

وقال نشطاء إن سبب الحادث هو عطل فني وقع داخل المبيت تسبب بالانفجار، في حين قال آخرون إن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.

سانا: تفجير في حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس بدمشق ومعلومات عن وقوع إصابات

يتبع..

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