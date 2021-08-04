تونس.. وزارة الداخلية تنفي أخبارا متداولة حول إعفاء مسؤول كبير من منصبه

نفت وزارة الداخلية التونسية، ما تم تداوله حول إعفاء المدير العام آمر الحرس الوطني من منصبه، مؤكدة أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

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وجاء ذلك بعد أن كانت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية قد تداولت مساء أمس الثلاثاء، أخبارا مفادها "إعفاء المدير العام آمر الحرس الوطني من خطته وتعيينات جديدة صلب الإدارات العامة بوزارة الداخلية".

المصدر: "نسمة"