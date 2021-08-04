السعودية.. توقيف 16 متهما بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت السلطات السعودية القبض على 16 شخصا ارتكبوا جرائم نصب واحتيال مالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني أسفرت عن القبض على 16 شخصا، 8 يحملون الجنسية اليمنية ومخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمون، و3 مقيمون من الجنسية الباكستانية في العقدين الثاني والخامس من العمر.

وأضاف أن الموقوفين نفذوا عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانا لجرائمهم.

وأضاف أنه ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهازا كاشفا للعملة المزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية