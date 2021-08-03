وزير الدفاع الأمريكي يعلق على مقتل ضابط وكالة حماية البنتاغون

علق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على مقتل ضابط وكالة حماية البنتاغون، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الظروف المحيطة بالحادث.

وقال أوستن في بيان له: "نيابة عن كل من يعمل في وزارة الدفاع أتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء وزملاء ضابط حماية قوة البنتاغون الذي توفي متأثرا بإصابته هذا الصباح".

وأشار إلى أنه "توفي هذا الضابط أثناء أداء واجبه، الذي ساعد في حماية عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في الوزارة ويزورونها يوميا".

وأضاف أنه "هو وزملاؤه الضباط أعضاء في عائلة البنتاغون ومعروفون باحترافهم وشجاعتهم ومهارتهم".

وتابع: "نحن ممتنون إلى الأبد لتلك الخدمة والشجاعة التي قدمها"، مشيرا إلى أن "التحقيق لا يزال جاريا لتحديد الظروف المحيطة بالحادث الذي وقع اليوم".

وأردف قوله: "سنحتفظ بأسرة الضابط الراحل وزملائه في المقام الأول في أذهاننا ونوفر لهم أي دعم يحتاجون إليه".

المصدر: RT