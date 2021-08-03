 
مباشر

واشنطن: من السابق لأوانه الحكم على حادث الناقلة قرب الإمارات

أخبار العالم العربي

واشنطن: من السابق لأوانه الحكم على حادث الناقلة قرب الإمارات
Reuters POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qz3k

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه الحكم على التقارير عن احتجاز ناقلة نفط بالقرب من السواحل الإماراتية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء تعليقا على التقارير بهذا الصدد: "نحن قلقون... من السابق لأوانه أن نصدر الأحكام".

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني ينفي ضلوعه في أي حادث بحري بخليج عمان
الحرس الثوري الإيراني ينفي ضلوعه في أي حادث بحري بخليج عمان

وحسب الأنباء الوادرة، فإن ناقلة نفط "أسفالت" التي ترفع علم بنما، تعرضت للاحتجاز من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم قبالة سواحل الفجيرة.

وقالت مصادر بريطانية إنها ترجح وقوف إيران أو جماعات متحالفة معها وراء احتجاز السفينة، لكن قنوات غير رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفت تورط طهران أو "فصائل المقاومة" في أي حادث بحري في المنطقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا