واشنطن: من السابق لأوانه الحكم على حادث الناقلة قرب الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من السابق لأوانه الحكم على التقارير عن احتجاز ناقلة نفط بالقرب من السواحل الإماراتية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء تعليقا على التقارير بهذا الصدد: "نحن قلقون... من السابق لأوانه أن نصدر الأحكام".

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وحسب الأنباء الوادرة، فإن ناقلة نفط "أسفالت" التي ترفع علم بنما، تعرضت للاحتجاز من قبل مسلحين لم تحدد هويتهم قبالة سواحل الفجيرة.

وقالت مصادر بريطانية إنها ترجح وقوف إيران أو جماعات متحالفة معها وراء احتجاز السفينة، لكن قنوات غير رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفت تورط طهران أو "فصائل المقاومة" في أي حادث بحري في المنطقة.

المصدر: رويترز