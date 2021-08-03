لبنان.. رئيس الجمهورية يؤكد بذله كل الجهود لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "يبذل كل الجهود مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات".

وفي كلمة له عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال عون متوجها إلى الشعب اللبناني: "أعرف أن انتظاركم لحكومة جديدة طال، واليوم لدينا الفرصة لذلك مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها".

وأضاف أنه يبذل كل جهد يدا بيد مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، وفقا لمقتضيات الدستور.

وتابع: "ما حصل في السنتين الأخيرتين، من انهيار اقتصادي ومالي مع كل انعكاساته الحياتية والمعيشية والنفسية والأمنية، يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية بكل مقوماتها ومؤسساتها ودورها ووجودها، وقد عمق انفجار الرابع من آب هذا الإحساس، وزاده مرارة وألما".

وأردف حديثه: "أقف أمامكم اليوم لأؤكد أننا قادرون معا بتعاوننا وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا".

المصدر: RT