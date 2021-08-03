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خبير عسكري: الجيش المصري مترقب لأي تهديدات

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خبير عسكري: الجيش المصري مترقب لأي تهديدات
Sputnik
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قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي ناجي شهود، إن الجيش المصري حذر ومترقب لأي تهديدات يمكن أن تتعرض لها عبر حدودها المختلفة.

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وذكر شهود خلال تصريحات تلفزيونية أن الغواصة "إس 44" ألمانية الصنع التي وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية لتنضم للقوات البحرية المصرية، دليل على ذلك.

وأشار إلى أن تنوع التسليح والتدريب المشترك يرتبط بتنوع التهديدات العديدة التي تتعرض لها الدولة المصرية من جهات متعددة خلال هذا التوقيت.

وذكر أن القوات المسلحة المصرية يجب أن تكون مستعدة بكافة المعدات العسكرية في حال استشعرت بوجود خطر يهدد الدولة المصرية.

المصدر: التلفيزيون المصري

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