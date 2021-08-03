محكمة إسرائيلية تدين فلسطينيا أمريكيا بقتل طالب يهودي

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن محكمة عسكرية إسرائيلية دانت فلسطينيا يحمل الجنسية الأمريكية بقتل طالب يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

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وأوضح أن المحكمة أدانت منتصر الشلبي "مستندة إلى اعترافه بجريمة القتل العمد".

وأضاف بيان الجيش أن الشلبي أدين أيضا "بعدة تهم تتعلق بمحاولة القتل العمد وحيازة سلاح وعرقلة سير العدالة".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الشلبي (44 عاما) مطلع مايو بعد أيام من المطاردة على إثر إطلاقه النار على ثلاثة طلاب من مدرسة تلمودية في مستوطنة إيتمار شمال شرق رام الله، وإصابتهم بجروح.

وتوفي أحد الجرحى لاحقا ويدعى يهودا غيتا وكان عمره 19 عاما.

وهدم الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي منزل عائلة الشلبي المكون من طابقين في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله.

وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لهذه الخطوة التي قالت إنها تدخل في إطار "الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين".

وتهدم إسرائيل منزل أي فلسطيني يُتهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين باعتباره عملا رادعا، لكن المنظمات الحقوقية تصف الإجراء بأنه "عقاب جماعي".

ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة بحق الشلبي في وقت لاحق.

المصدر: أ ف ب