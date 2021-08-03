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السيسي يتحدث عن حصة مصر من مياه النيل ووجود مشكلة كبيرة

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السيسي يتحدث عن حصة مصر من مياه النيل ووجود مشكلة كبيرة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل، مشيرا إلى وجود مشكلة رغم حفظ حصة مصر من مياه النيل.

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وأوضح السيسي أنه حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة.

وأضاف الرئيس المصري فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الإعلاميين ومحرري رئاسة الجمهورية خلال جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم: "إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا".

وتابع: "القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية".

المصدر: اليوم السابع

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