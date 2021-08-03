السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة جديدة

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، لولادة أطفال أصحاء.

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وأضاف السيسي خلال افتتاحه شركة "سايلو فودز": "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس المصري: "هل مبادرة الكشف على الراغبات في الانجاب ممكن نشتغل عليها ..الأسرة مسؤولة على تهيئة الظروف لإنجاب طفل .. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة، ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الأم مستعدة".

المصدر: اليوم السابع