السيسي يستمع لشرح مفصل عن مدينة "سايلو فودز" الصناعية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شرحا تفصيليا عن مكونات المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات، من اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة.

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وأفاد اللواء كرم سالم بأن "المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسبة بناء 50 %، وتضمن الشرح التعريف بالمصانع الموجودة داخل المدينة والطاقة الانتاجية لكل منها، والورش ومحطات تنقية المياه والمنشآت الإدارية الموجودة داخل المدينة ومصادر الكهرباء الخاصة بها".

هذا، ويفتتح السيسي يوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

المصدر: اليوم السابع