قطر: نأمل بالاحتكام إلى القانون الدولي لعدم تكرار الاعتداءات على ناقلات النفط

دانت قطر حادث استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان، معبرة عن أملها بـ"الاحتكام إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرار" مثل هذه الحوادث.

وجاء في بيان للخارجية القطرية نشر على موقعها الرسمي يوم الاثنين: "تعرب دولة قطر عن ادانتها للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان ، وتعبر في الوقت ذاته عن أملها في الاحتكام إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء في المستقبل بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وأكدت الخارجية القطرية "رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها تعطيل سلامة وأمن النقل البحري الدولي وإعاقة حركة السفن والناقلات".

وشددت "على ضرورة التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم".

يذكر أن إسرائيل اتهمت إيران بأنها استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، لكن إيران رفضت الاتهامات الموجهة إليها ونفت مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: RT