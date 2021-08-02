وزير الكهرباء السوري يعلن إقلاع محطة "تشرين".. والأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه

أعلن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل عودة إقلاع محطة "تشرين" الكهروحرارية وأن أوضاع الكهرباء ستعود إلى ما كانت عليه، وذلك وسط واحدة من أسوأ أزمات الكهرباء التي تعيشها البلاد.

وأوضح الزامل في تصريحات لقناة "السورية" أن المحطة أقلعت بعد "خروجها من الخدمة نتيجة عطل طارئ" وقال إن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي.

وتشهد دمشق العاصمة إضافة إلى المحافظات الأخرى واحدة من أسوأ الفترات بالنسبة لطاقة الكهربائية، إذ أن ثمة مناطق في العاصمة لا تصلها الكهرباء لأكثر من ساعتين منذ الصباح وحتى ساعات الليل.

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وتزايدت فترات التقنين مؤخرا لتصل إلى أكثر من خمس ساعات من القطع، مقابل أقل من ساعة وصل في معظم المحافظات، وكانت دمشق العاصمة حتى وقت قريب في وضع أفضل نسبيا، إلا أنها مؤخرا صارت تعاني تقنينا طويلا كبقية المحافظات.

يذكر أن سوريا تعيش منذ سنوات حالة تراجع مستمر في كميات المشتقات النفطية، وهو ما ترك آثاره على كثير من مناحي الحياة.

المصدر: RT