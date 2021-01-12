 
مباشر
عاجل
بومبيو: تنظيم "القاعدة" وجد بلدا جديدا للتمركز وهو إيران

الحكومة السورية تعد "بتحسن تدريجي" في واقع تأمين المشتقات النفطية

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تعد
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjib

أعلنت الحكومة السورية أن واقع تأمين المشتقات النفطية "سيشهد تحسنا تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة" وذلك وسط أزمة خانقة تشهدها البلاد.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن ذلك يأتي مع بدء وصول التوريدات المتعاقد عليها، وقالت إن ذلك التحسن سيتدرج "حتى العودة إلى الوضع الطبيعي لجهة تأمين حاجة المواطنين والقطاعات الخدمية وتخفيف مظاهر الازدحام على محطات الوقود".

إقرأ المزيد
وزارة النفط السورية توضح أسباب أزمة المشتقات النفطية
وزارة النفط السورية توضح أسباب أزمة المشتقات النفطية

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت منذ يومين أنها خفضت، وبشكل مؤقت، كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 %، وكميات المازوت بنسبة 24%، وأعلنت أن سبب ذلك هو "تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا