تونس.. قاضي التحقيق يوجه بكف التفتيش في حق 4 نواب عن "ائتلاف الكرامة" (وثيقة)

وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مساء يوم الاثنين، بكف التفتيش في حق محام و4 نواب عن "ائتلاف الكرامة".

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ووجه قاضي التحقيق الأول إذنا إلى رئيس الدائرة الفرعية للقضايا الإجرامية بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمد) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021.

وأكد محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن الفرع تحصل عشية الاثنين، على بطاقة في كف التفتيش في حق المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري وتعيين جلسة للاستماع له يوم 9 أغسطس الجاري.

وبين الهادفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمادة المحامين تمسكت بضرورة احترام الإجراءات وإصدار بطاقة الكفّ عن التفتيش حتى يتمكن المحامي زقروبة من العودة إلى منزله.

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يذكر أن فرقا أمنية توجهت يوم الاثنين، إلى عمادة المحامين لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامي مهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري والصادرة في حقه بطاقة جلب بمقتضى إنابة قضائية لإدارة الشرطة العدلية.

واعتصم المحامي مهدي زقروبة وأعضاء هيئة الدفاع عنه منذ منتصف نهار الاثنين، أمام مكتب عميد المحامين للتعبير عن رفضهم إحالة زقروبة على القضاء العسكري، في ما يعرف بقضية "اقتحام المطار".

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أكد أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن يوم 29 يوليو 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية