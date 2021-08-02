تونس.. القوات الأمنية تحيط عمادة المحامين للقبض على المحامي مهدي زقروبة بقضية "غزوة المطار"

كشف عميد المحامين في تونس، إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين، عن سبب تواجد الفرق الأمنية في محيط عمادة المحامين.

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وأشار إبراهيم بودربالة إلى أن "الفرق الأمنية متواجدة في محيط عمادة المحامين، جاءت لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامي مهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري والصادرة في حقه بطاقة جلب بمقتضى إنابة قضائية لإدارة الشرطة العدلية"، موضحا أن "القول بمحاصرة مقر عمادة المحامين المتواجدة في مقر قصر العدالة مبالغ فيه، على اعتبار أن قصر العدالة تحت إشراف النيابة العمومية، وهناك قوات أمنية تابعة للنيابة العمومية".

كما لفت بودربالة إلى أن "المحامي زقروبة متواجد في مقر العمادة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، والقوات الأمنية تحاول تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقه".

تجدر الإشارة إلى أنه صدرت بطاقة الجلب في حق المحامي مهدي زقروبة المورط في حادثة ما يعرف بـ"غزوة المطار".

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد أكد أن الوكيل العام المحكمة الاستئناف أذن يوم الخميس الفارط 29 يوليو الماضي 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف، وهو محام ونائب بالبرلمان، والمحامي، مهدي زقروبة بخصوص ما يعرف بـ"حادثة المطار " التي جرت يوم 15 مارس الماضي.

المصدر: "الصباح يوز"