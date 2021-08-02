نائبة من "قلب تونس" تستقيل وتلتحق بالحراك الشعبي

أعلنت نائبة رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، شيراز الشابي، اليوم الاثنين، استقالتها من مهامها، والتحاقها بما وصفته "الحراك الشعبي".

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وقالت الشابي لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية المحلية، إنها "قدمت استقالتها من حزب "قلب تونس" ومن الكتلة البرلمانية".

وأكدت الشابي أن "الدساتير تترجم إرادة الشعوب وهي أقوى من كل شيء"، معلنة التحاقها بالحراك الشعبي.

وشهدت تونس تطورات متسارعة، خلال الأسبوع الفائت، حيث أصدر الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارت في 25 يوليو علق بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة بالإضافة إلى قرارات أخرى.

وبينما ينتظر التونسيون تعيين رئيس وزراء جديد، طالب سعيد الشعب بتحمل المسؤولية سويا خلال هذه اللحظة التاريخية.

وشدد الرئيس التونسي خلال زيارته شارع الحبيب بورقيبة أمس على أن الدولة التونسية ليست غنيمة لأي كان.

المصدر: موزاييك أف أم