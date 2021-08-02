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قوات من الجيش المصري تصل الإمارات

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قوات من الجيش المصري تصل الإمارات
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أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول عناصر من القوات الجوية إلى قاعدة "الظفرة" الإماراتية للمشاركة في التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3).

قوات من الجيش المصري تصل الإمارات
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وسيشارك في المناورات العسكرية عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام، حيث تتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب وفقا للجيش المصري لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية بإستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

المصدر: RT

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