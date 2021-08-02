لبنان.."حركة أمل" تعلق على اشتباكات خلدة وتحذر من "الفتنة"

علقت "حركة أمل" في لبنان، على الاشتباكات التي وقعت أمس الأحد في منطقة خلدة بجنوب العاصمة بيروت، وأدت إلى سقوط قتلى.

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وفي بيان لها، قالت قيادة "حركة أمل": "إنها الفتنة فلنحذر منها جميعا".

وأضافت: "إن قيادة حركة أمل تطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن وإعادة الاستقرار للحياة الطبيعية والعمل الجاد والسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم الى المحاكمة".

وكان "حزب الله" اللبناني قد أهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية ملاحقة المحرضين والتصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، وذلك تعليقا على اشتباكات وقعت الأحد في منطقة خلدة وأدت إلى سقوط قتلى.

وقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرون في اشتباكات وقعت في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت، أمس الأحد.

وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات اندلعت بين عناصر من "حزب الله" وعرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر.

المصدر: "الجديد" + RT