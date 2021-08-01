مصر.. حريق في منطقة اسطبل عنتر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق اندلع في مخلفات بمنطقة اسطبل عنتر، ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض طوق أمني بمحيطه لمحاصرته والحد من امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق شب في مخلفات قمامة أعلى الجبل وامتد إلى مخازن الأخشاب المجاورة له، حتى طال عددا من المنازل القريبة.

المصدر: الوطن