مصر تستقدم آلة نادرة لتصنيع القطارات وعربات المترو

استقدمت "الهيئة العربية للتصنيع" في مصر أول آلة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم لتصنيع عربات القطارات ومترو الأنفاق، تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل.

وأفاد موقع "الوطن" بأن "الهيئة التي يرأسها الفريق عبد المنعم التراس تمكنت من استقدام أول آلة في الشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم، والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بأحدث تكنولوجيا عالمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع شركة "دي إم جي موري" الألمانية العالمية".

ووصلت الآلة إلى ميناء الإسكندرية، وسيتم نقلها بواسطة 22 ناقلة ثقيلة حيث يبلغ وزنها 150 طنا.

وسيتم تركيبها بالتعاون مع خبراء ألمان على مدى 72 يوما.

المصدر: "الوطن"