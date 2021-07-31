الدفاع المدني السوداني: منسوب النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان

أعلن الدفاع المدني السوداني أن نهر النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب من المياه.

وقال اللواء أحمد عمر سعيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السودان إن "إيراد النيل الأزرق (من المياه) عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب".

وأضاف أن "النيل سجل اليوم في مجراه الرئيسي بالخرطوم 16.50 متر مكعب"، مشيرا إلى "أنه تبقى فقط لمنسوب الفيضان 78 سنتمترا".

ودعا المواطنين في جميع القطاعات والمحاور إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة سكان المناطق التي تأثرت بفيضانات العام الماضي.

وأضاف أن "جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا في المناسيب بزيادة 15 سم وعليه سوف يكون يوم غد البداية التدريجية لخروج المياه من المجرى الرئيسي للنيل وروافده للسهول الفيضية".

المصدر: RT