رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي - فيديو

دعا رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد خلال إحدى ‏وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، أفراد وضباط تلك الوحدات لـ"اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ ‏مهام تأمين حدود البلاد.‏

وقال باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب إن "الفريق محمد فريد التقى، وعبر ‏تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية حيث نقل لهم ‏تحيات وتقدير الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ‏والفريق أول ‏‎محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من ‏جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ ‏على أمن الحدود الجنوبية للدولة".

#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية ويلتقى بمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية ... pic.twitter.com/q3MgyKQAsx — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 31, 2021

وطالب رئيس الأركان المصري رجال المنطقة الجنوبية بـ"اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات ‏الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين".

#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ... pic.twitter.com/o2zJPWwISA — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 31, 2021

المصدر: وكالات مصرية‏