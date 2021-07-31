رئيس الأركان المصري يدعو رجال المنطقة الجنوبية لـ"اليقظة والاستعداد القتالي - فيديو
دعا رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد خلال إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، أفراد وضباط تلك الوحدات لـ"اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ مهام تأمين حدود البلاد.
وقال باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب إن "الفريق محمد فريد التقى، وعبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة الغير شرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة".
#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية ويلتقى بمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية ... pic.twitter.com/q3MgyKQAsx— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 31, 2021
وطالب رئيس الأركان المصري رجال المنطقة الجنوبية بـ"اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين".
#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية ... pic.twitter.com/o2zJPWwISA— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 31, 2021
المصدر: وكالات مصرية