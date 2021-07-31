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عبد الله الثاني يوجه بتقديم أي مساعدة ممكنة لتركيا

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني يوجه بتقديم أي مساعدة ممكنة لتركيا
Reuters
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وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتقديم أي مساعدة ممكنة لتركيا في مواجهتها حرائق الغابات التي تجتاحها.

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه اتصل بوزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، مقدما تعازي الأردن في ضحايا الحرائق بتركيا، معربا عن "تضامن بلاده مع الأشقاء".

وأشار إلى صدور "توجيهات جلالة الملك بتقديم أي مساعدة ممكنة في مواجهة الحرائق بتركيا".

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وعبرت العديد من دول العالم عن استعدادها لتقديم المساعدة لتركيا في احتواء حرائق الغابات، التي أدت خلال الأيام الأخيرة إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة نحو 400 آخرين.

المصدر: وكالات

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