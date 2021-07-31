اشتعال الجدل حول الجزر الحدودية بين قطر والبحرين

في تجدد للجدل حول النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، شدد مستشار ملك البحرين، على سيادة بلاده على جزر حوار، وأحقيتها بالسيادة على جزر الزبارة القطرية.

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ولطالما تنافس البلدان لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل أن يرضيا بحكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، القاضي بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وقال وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، ردا على حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

وأضاف: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد ان تدعي ، و لكن حكمت المحكمة الدولية بأن #حوار_بحرينيه . بقيت الزبارة ، ان اهلها بحرينيون شاء المدعون او ابوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن. #راشد_الجبر_النعيمي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

من جاء اليوم لم يكن موجود بالامس #حوار_بحرينية و الزبارة لأهل البحرين فيها حقوق لن تضيع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

وكان ناشطون قطريون من بينهم أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة، دشنوا حملة عبر "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، مطالبين بنزع سيادة البحرين عنها، وإخضاعها لسيطرة بلادهم.

الجزيرة ومقرها #قطر صاحبة "الحوار" دائماً وأبداً 😉



تقرأ بمعنيين والمعنى في قلب الشاعر 😉 و #افهم

#حوار_قطرية — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 28, 2021

هذي الحدود الحقيقية والي مب عاجبه نقوله البخ مكانك وشرب من ماء البحر #حوار_قطريهpic.twitter.com/dFKnF2km70 — طلال بن أحمد آل ثاني حساب احتياطي (@t_a_h_al) July 28, 2021

هلا الشيخ طال عمرك بنسبه للورق وعلي قولتك وثايق نصيحه بلهم في الماي وشربهم خدم البيت عندك..أما. احوار هترجع غصب وطرق علي الي مايرضا...وانا بن ثاني. https://t.co/XTK2JVxMnY — Talal..AlThani (@TalalAlThani22) July 30, 2021

المصدر: RT