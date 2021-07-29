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أمير قطر يصدق على قانون ناظم لأول انتخابات تشريعية

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أمير قطر يصدق على قانون ناظم لأول انتخابات تشريعية
Reuters
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أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني قانونا بشأن مجلس الشورى، وكذلك مرسوما يحدد "الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها"، إضافة إلى إصدار قانون "نظام انتخاب مجلس الشورى".

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثانين أصدر "المرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها".

وأفيد بأن المرسوم نص "على أن تحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا المرسوم، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية من الدوائر المبينة بالجدول".

كما قضى المرسوم أيضا "بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

المصدر: news.qna.org.qa

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