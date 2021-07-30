ارتفاع منسوب مياه نهر النيل عند الحدود السودانية الإثيوبية

كشف البيان اليومي للجنة الفيضان عن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية "تجاوز اليوم 590 مليون متر مكعب واصال إيراد منسوب الفيضان 610 مليون متر مكعب".

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ووفقا للبيان فقد بلغ معدل التصرفات خلف سدي الروصيرص وسنار أكثر من 500 مليون متر مكعب وسجلت الخرطوم 44.15 متر أقل بـ40 سم من العام الماضي و أقل بمتر و 6 سم من منسوب الفيضان 50.16 متر

أما بالنسبة لنهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية تجاوز الإيراد 230 مليون متر مكعب وإيراده خلف خزان خشم القربة بلغ 240 مليون متر مكعب

المنسوب بمدينة عطبرة اليوم سجل 92.14 متر أقل ب 26 سم من منسوب التحسب للفيضان 15.18 متر عليه على المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

وسوف تشهد جميع القطاعات ارتفاعا بمتوسط 20 إلى30 سم عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية الذي بلغ معدل 550 مليون متر مكعب في اليوم مقتربا من إيراد الفيضان 610 مليون متر مكعب.

وتوقع البيان أن يكون إيراد الثلاثة أيام القادمة بمعدل 450-550 مليون متر مكعب.

المصدر: سونا