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ليبيا.. عمل تخريبي يستهدف خطا للنهر الصناعي في البلاد (صور)

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ليبيا.. عمل تخريبي يستهدف خطا للنهر الصناعي في البلاد (صور)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا عن "انفجار بمحطة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة خلال زرع الخارجين على القانون للألغام" هناك.

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وأفادت بلدية مصراتة بتعرض خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي في المحطة رقم "353" والمغذي للمدينة لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف.

وعلى إثر ذلك تواصلت البلدية مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي بضرورة الاستعجال بمعاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

ليبيا.. عمل تخريبي يستهدف خطا للنهر الصناعي في البلاد (صور)

وقام المجلس البلدي بمطالبة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه .

يشار إلى أن المياه انقطعت بشكل كامل عن المدينة صباح اليوم الخميس.

ليبيا.. عمل تخريبي يستهدف خطا للنهر الصناعي في البلاد (صور)

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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