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هادي يصل إلى الرياض بعد فحوص طبية دورية في الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

هادي يصل إلى الرياض بعد فحوص طبية دورية في الولايات المتحدة
AFP / Patrik STOLLARZ
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عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس إلى الرياض قادما من الولايات المتحدة، بعد فحوص طبية روتينية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن هادي عاد إلى الرياض، قادما من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة "بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

ويسافر هادي بشكل شبه سنوي لإجراء فحوصات طبية دورية في الولايات المتحدة تستغرق عدة أسابيع، ثم يعود إلى مقر إقامته المؤقتة في الرياض.

ويعاني الرئيس اليمني منذ عام 2011 من مشاكل في القلب، تدفعه لإجراء فحوصات سنوية.

المصدر: وكالة "سبأ"

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