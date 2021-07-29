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مصدر لـRT: سرية "قاصم الجبارين" استهدفت أرتال التحالف الدولي جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: سرية
Sputnik
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أعلن مصدر في فصائل "المقاومة" في العراق، اليوم الخميس، أن سرية "قاصم الجبارين" استهدفت أرتالا تابعة للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "سرية (قاصم الجبارين) نفذت أربعة تفجيرات ضد أربعة أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق".

ووفقا للمصدر، فإن "فصائل المقاومة تعتقد بأن هذه الأرتال تحمل معدات عسكرية خاصة بالقوات الأمريكية، وليست معدات عسكرية لمساعدة القوات العراقية".

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بتعرض أربعة أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق إلى استهداف بعبوات ناسفة.

المصدر: RT

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